菲將派20名海警隊員 赴陸受訓

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我要評比

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armand Balilo）日前宣布，菲國6月間將派出20名海警隊員前往中國大陸，接受為期1個月的執法訓練。8月間，雙方海警船更將進行互訪。

根據陸媒引述馬尼拉時報報導，這是中國大陸與菲律賓海警首次共同訓練。

報導指出，中菲雙方都認為，「海警外交」對兩國鞏固關係「至關重要」。

報導說，在2月28日這項宣布之前，中菲海警「海上合作聯合委員會」已於2月在菲律賓蘇比克成立，雙方同意增強海事合作。

馬尼拉公報則報導，除派遣海警隊員前往中國大陸受訓外，中國大陸海警船8月間將訪問馬尼拉港，而菲律賓海警隊也將同時派出2艘艦船前往廣東，訪問中國大陸海警單位。1060302

(中央社)