為招陸生世新簽一中承諾書 教育部：違法！將究責
世新大學為了招陸生，與對岸大學簽署「一中承諾書」，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，依《兩岸人民關係條例》，國內大學要跟對岸簽署承諾書，必須事先報教育部核定，且不得涉及政治內容，世新未依規定進行，已經違反規定，教育部將究責。
世新大學為了招收陸生來台研修，由終身教育學院院長邱志淳署名、於去年12月20日發出給對岸大學的研修承諾書，內容指出，學生赴台僅「學術交流」及「研修學習」活動，「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，更強調，不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。
潘文忠今天到立法院進行施政報告，面對立委質詢時表示，國內大學要跟對岸簽署承諾書，必須報教育部通過，而且不能違反《兩岸人民關係條例涉》，也就是不得涉及政治內容。
潘文忠說，據他瞭解，目前有江蘇師範大學、浙江理工大學及浙江傳媒大學等3所大陸學校，在跟我方大學交流時，要求簽署「一中承諾書」。
潘文忠表示，世新大學簽這份承諾書前，並未呈報教育部，而且內容涉及政治，已限縮我國大學講學及學術自由，非常不當，教育部將依相關規定追究世新大學的責任。
潘文忠說，兩岸學生的交流，簽署承諾書不是必要條件，教育部將函示國內大學，請他們依相關規定辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。