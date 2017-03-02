為招陸生世新簽一中承諾書 教育部：違法！將究責

我要評比

世新大學為了招陸生，與對岸大學簽署「一中承諾書」，引發爭議。(取自世新大學官網)

世新大學為了招陸生，與對岸大學簽署「一中承諾書」，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，依《兩岸人民關係條例》，國內大學要跟對岸簽署承諾書，必須事先報教育部核定，且不得涉及政治內容，世新未依規定進行，已經違反規定，教育部將究責。

世新大學為了招收陸生來台研修，由終身教育學院院長邱志淳署名、於去年12月20日發出給對岸大學的研修承諾書，內容指出，學生赴台僅「學術交流」及「研修學習」活動，「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，更強調，不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

研修承諾書。(讀者提供)

潘文忠今天到立法院進行施政報告，面對立委質詢時表示，國內大學要跟對岸簽署承諾書，必須報教育部通過，而且不能違反《兩岸人民關係條例涉》，也就是不得涉及政治內容。

潘文忠說，據他瞭解，目前有江蘇師範大學、浙江理工大學及浙江傳媒大學等3所大陸學校，在跟我方大學交流時，要求簽署「一中承諾書」。

潘文忠表示，世新大學簽這份承諾書前，並未呈報教育部，而且內容涉及政治，已限縮我國大學講學及學術自由，非常不當，教育部將依相關規定追究世新大學的責任。

潘文忠說，兩岸學生的交流，簽署承諾書不是必要條件，教育部將函示國內大學，請他們依相關規定辦理。

(中時)