菸草最後的冬天 田野中辦攝影展
台灣菸葉即將消失，攝影家魏三峰號召30名攝影愛好者，花費4個多月紀錄最後一波菸田採收過程，今天在菸田中舉辦「菸草最後的冬天」攝影展。
台灣菸酒公司自3月1日起全面終止與菸農契作，本土菸葉產業正式走入歷史，各地菸農子弟紛紛籌辦向菸葉道別的「告別式」，希望留下菸田、菸樓的美好記憶。
嘉義縣民雄文教基金會人文攝影講師魏三峰，為了記錄菸農與土地的情感，也號召30名攝影愛好者共同見證最後一波菸草種植過程，4個多月來共拍攝4000多張照片，並精選210張在菸田中展出5天。
魏三峰表示，他小時候家中也種菸草，30年前嘉義縣沿山地帶鄉鎮，每到冬天處處可見菸田，他希望藉由攝影作品呈現菸農辛勤、認份與歡樂收割的畫面，喚起童年記憶。
這一系列攝影作品，從菸農整地到種植、收割、菸窯作業等過程，忠實記錄，並選擇嘉義縣中埔鄉隆興村下厝仔菸田中展出，讓欣賞者也可接觸菸梗與菸草花，體驗土地不同的美。1060302
(中央社)
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