社群網路Snap IPO定價 市值達240億美元
開創Snapchat通訊軟體的Snap公司（Snap Inc.）今天宣布首次公開募股（IPO）定價，讓這家社群網路公司市場價值達240億美元左右。
由於投資人需求熱切，Snap聲明指出，IPO每股定價為17美元，高出外界預期的介於14至16美元。
這將讓以訊息消失功能稱著的Snap募集34億美元現金，幫助這家加州新創公司擴展超越以年輕智慧型手機用戶為核心事業的規模。
Snap的IPO是中國大陸電商集團阿里巴巴於2014年以來科技業最大募股規模，同時也是自2012年臉書（Facebook）以來的美國科技公司最大宗初次公開市場交易。
Snap股票定明天開始於紐約證券交易所（NYSE）掛牌交易，股價代碼為「SNAP」。
Snap上月在送交監管機構資料中指出，去年營收達4.04億美元，但虧損5.15億美元。
根據Snap資料，每天有1.58億人使用Snapchat通訊軟體，每天創造Snap訊息達25億則。（譯者：中央社徐睿承）1060302
(中央社)
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