官兵驗出海洛英 馮世寬：是感冒藥不同反應

國防部長馮世寬今在立院備詢。(呂昭隆攝)

清泉崗基地毒品案，檢方公布有8名官兵複驗出一級毒品陽性反應。國防部長馮世寬在立院表示，是這些官兵吃了感冒藥後有一些不同反應，不是安非他命突然間升級到海洛英。

馮世寬說，他們吃了感冒藥後會有一些不同反應，不是安非他命突然間升級到海洛英，他會讓軍醫局長說明。

他說，軍中除毒決心要以零為目標非常困難，軍方會採取很多步驟和提出具體數據，表示平常我們就有嚴密管制，請全民放心，不會影響軍心士氣和國家戰力。

對於為何有250多人至今尚未驗尿？馮世寬解釋，這些人目前正處休假在外、長期受訓、到部外見習。等到他們陸續受訓完成、休假回來，都會去驗尿。

當被詢及現在給部隊或空軍幾分？馮世寬回答：「我想應該是一百分，一百分部長應該帶出一百分部隊，吸毒不是軍中獨有問題，而是每年控制到最低程度。」

再被問及，相信這8名官兵沒吸毒？馮世寬回答，我應該相信我的部屬，彼此要有信心。

(中時)