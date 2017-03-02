世新聲明非簽一中承諾書 僅課程不涉政治
媒體報導，世新大學為邀中生來台，竟簽一中承諾書，世新校方今天嚴正聲明，承諾書僅是要求課程內容不涉政治敏感議題，絕非是簽署一中承諾書。
媒體報導，近期流出一份由世新大學終身教育學院院長邱志淳署名、去年12月發出的研修承諾書，該承諾書是給中國的大學，內容是邀請11名中國學生於今年2月至6月至世新大學研修相關系所開設的課程。
但承諾書除了學生來台交流的說明外，還特別指出，學生赴台僅「學術交流」及「研修學習」活動，「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，更強調，不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。
世新大學公共事務長葉一璋表示，世新約和100所中國大陸的大學有交流，往來頻繁的約50所，其中僅有少數學校個別要求要簽署研修承諾書，才願意讓學生來台研修，但研修承諾書僅是避開政治敏感議題，不能和簽署一中承諾書畫上等號。
對於研修承諾書內容，葉一璋指出，主要是為了保障學生的學習權益，由於來世新研修的陸生多半是廣電、觀光等科系，因此希望秉持學術中立，在課程內容上不要涉及政治敏感議題，就像台生去大陸，也不希望一直聽到統一等議題，校方也嚴正聲明絕非是簽署一中承諾書。1060302
(中央社)
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