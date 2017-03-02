顧問幫川普女兒打廣告 白宮：不是故意
根據美國政府今天公布的信件，白宮告訴政府監督機關，總統川普（Donald Trump）高階顧問康威先前公開為川普之女伊凡卡的服飾與珠寶品牌打廣告，「不是故意的」。
路透社報導，康威（Kellyanne Conway）上月在電視上表示，美國人應該「去買伊凡卡（Ivanka）的東西」，似乎違反政府道德規範禁止之利用公職支持產品或拉抬個人商業利益。
白宮副顧問巴桑蒂諾（Stefan Passantino）在寫給政府道德監督機關官箴局（Office of Government Ethic）的信件中指出，事件過後他見了康威，康威答應未來會遵守規範。
官箴局先前表示，白宮應考慮對康威祭出紀律處分。
但巴桑蒂諾這封信中並未提到紀律行動。
巴桑蒂諾在致官箴局局長蕭布（Walter Shaub）的信件中表示：「我們的結論是，康威女士不是故意的，也非常不可能再這樣做。」1060302
(中央社)
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