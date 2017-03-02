鄭文燦：機捷試乘 共140萬人次

機場捷運今天正式營運，桃園市長鄭文燦表示，在機捷試乘階段，共有140萬人次搭乘，也是一個高度壓力測試，雖然有小缺點，但民眾對機捷仍非常期待。

機場捷運正式營運，為台灣交通史上劃上重要的里程碑，未來不管是國內外旅客在入出境桃園國際機場時，均可搭乘便捷、舒適的機捷，快速抵達台北市區，或者藉由高鐵的轉運，快速接駁到機場。

鄭文燦上午9時率領市府團隊從林口長庚站搭車前往A1台北站，同時透過直播方式向民眾說明。

鄭文燦說，這次機捷開通，桃園市政府準備很久，在機捷試乘階段，共有140萬人次搭乘，也是一個高度壓力測試，雖然有小缺點，但民眾對機捷仍非常期待，而且發現出國與回國的旅客，有很多已經改搭機捷，相信這是一項進步的建設，未來也會繼續兢兢業業，把每件事情做好。

他也談到，機捷可以讓北北桃的居民在一個小時內到達北北桃生活圈，藉由綠色運輸，更可以快速連結在一起。1060302

(中央社)