另類「同框」放閃 徐静蕾揪男友黄立行做這事

徐靜蕾執導的電影《綁架者》，黃立行也參與。(圖／翻攝自新浪娛樂)

徐靜蕾霸氣和黃立行打麻將。(圖／翻攝自新浪娛樂)

徐靜蕾新片發布會取消。(圖／翻攝自新浪娛樂)

由徐靜蕾執導、白百何、黃立行、明道主演的電影《綁架者》，4月1日將在大陸上映，不過本來要在昨天(1日))開新片發布會，卻臨時取消，徐靜蕾和黃立行索性打起麻將，模樣逗趣又搞笑，網友也驚呼「兩人是同框了嗎？」

1日作家姬霄在朋友圈曝光一張照片，並透露徐靜蕾新片籌備一周的發布會不開了，原因是當天除了他們，還有《金鋼狼3》、《捉妖記2》和華誼年度片單公布，因此記者都趕往這些場次採訪，所以他們乾脆取消發布會不開了。

而他曬出的照片可以看到，徐靜蕾一手拿資料，叼菸、翹二郎腿和黃立行打起麻將，姬霄更說：「我們自己花錢請來的攝影大哥，一臉懵逼拍他們打了一上午麻將」，網友看的都快笑翻，直呼真是有個性的另類宣傳，而兩人難得同框放閃，也讓網友大喊好幸福啊。

(中時電子報)