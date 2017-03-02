司改會議第五組登場 殺人律師受矚目
司改國是會議第五組會議今日首度登場，由今周刊社長梁永煌擔任召集人，主題為「維護社會安全的司法」，委員包括知名律師賴芳玉、教授盧映潔、林志傑等20人。
曾是國內《保險法》權威的知名律師劉北元因涉殺人遭判刑出獄，這次以作家、更生團契志工的身分入選委員，其殺人的過往屢遭外界質疑。
劉北元今日會前表示，虛心接受各界所有的批評，會盡最多的努力彌補過錯，盡力扮演好司改委員的角色。
委員除梁永煌，另包括籌備委員東吳大學政治系教授黃秀端、籌備委員國際透明組織台灣總會常務監事蔡秀涓。
非法律人部分9人，基隆地院調查保護室主任調查保護官王以凡、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚、證券投資人及期貨交易人保護中心董事長邱欽庭、台北大學犯罪研究所教授兼所長周愫嫻、勵馨社會福利事業基金會執行長紀惠容、新北市愛鄉協會常務理事許主峰、中央警察大學教授章光明、作家劉北元、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊。
法律人部分共8人，高雄少年及家事法院法官李明鴻、台灣高等法院法官許仕楓、法務部檢察司副司長余麗貞、基隆檢察長陳宏達、民間公民與法治教育基金會董事黃旭田、律師賴芳玉、交通大學科技法律學院教授林志潔、中正大學法律系教授盧映潔。
(中時)
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