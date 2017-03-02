MLB》印隊新秀第6 張育成今年首亮相

旅美小將張育成，被小聯盟權威媒體《棒球美國》評為印地安人潛力新秀第6名。圖為他去年為台日青棒賽開球。(中時資料照)

台灣小將張育成(中)去年入選高階1A明星隊，是他首次打明星賽，他賽前與隊友合照。(中央社資料照)

台灣旅美的兄弟檔張進德與張育成，今天在大聯盟熱身賽同一天出場。海盜隊捕手張進德首度先發，並扛下DH，只是2打數都沒建樹，但選到1保送；弟弟張育成，則是7局上替補上場鎮守印地安人游擊，是今年在熱身賽初次亮相，有1次守備機會，傳二壘封殺跑者，8局下則擊出中外野高飛球出局。

21歲的張育成，去年在高階1A出賽109場，打擊率2成59、13支全壘打、70分打點，季後被小聯盟權威媒體《棒球美國》(Baseball America)評為印地安人潛力新秀第6名，上季季中，傳出被交易到釀酒人，但最後破局。

23歲的張進德，去年主要在2A打拚，3A出賽6場，全年合計60場，敲出1轟、23打點，打擊率2成88，上壘率3成30。張進德今年首次受邀參加大聯盟春訓；張育成則是連續3年支援大聯盟熱身賽。

(中時電子報)