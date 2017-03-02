宅女小紅生二胎！豪邁曬產檯開腿照 加碼拍胎盤

宅女小紅曬產檯開腿照，報喜產下第二胎。（圖／取材自宅女小紅臉書）

知名作家「宅女小紅」文章貼近生活、文筆風格幽默，每回現身總是戴著高鼻子道具，擁有大批粉絲支持的她，不時會透過臉書分享她與工程師老公、兒子踩猜的生活點滴，宅女小紅昨（1日）凌晨則在臉書報喜生下第二胎，並曬出在產檯開腿照，作風相當豪邁。

宅女小紅產下第二胎，還沒整理儀容，就在臉書曬出躺在生產檯上的張腿照，二度當媽的宅女小紅懷裡抱著寶寶，手比「讚」報喜，可見生產過程順利，只不過她生產時手機不離手，還一邊拍下生產過程，並表示自己很專心「從頭到尾手機沒離手」。

除了記錄生產過程，宅女小紅還透露：「其實我有拍胎盤哦」，由於擔心被檢舉後來沒有PO出，不過光是腿開開的生產照就已經讓網友佩服不已，直呼「照片太狂了」。

(中時電子報)