彭淮南：中美大象打架 小心不要被踩到

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民進黨立委吳秉叡今天詢問央行總裁彭淮南，若美國將中國列為匯率操縱黑名單，中美貿易戰可能開打，台灣是否受到影響？彭淮南回，「兩隻大象打架，我們要小心不要被踩到」。

美國財政部 4月將公布每半年一次的外匯政策報告，由於美國總統川普（Donald Trump）日前曾點名中國操縱匯率，因此這次將中國列為匯率操縱黑名單的機會很大。吳秉叡今天在立法院財政委員會上詢問彭淮南，若美國將中國列為匯率操縱黑名單，對台灣會不會有影響？

彭淮南表示，「兩隻大象打架時，我們要小心不要被踩到」。他也坦言，假如美國採取貿易保護政策，台灣確實會收到很大衝擊。1060302

(中央社)