韓歌手黃致列連8週排名偶像冠軍

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南韓人氣歌手黃致列連續8週排名一週偶像網站Click Starwars冠軍，再次證明他超高的人氣。

南韓「亞洲經濟」報導，Click Starwars於2月20至27日進行投票中，黃致列力壓各競爭對手，自去年年底後連續8週拿下週偶像冠軍。

報導稱，如果連續10週稱冠，Click Starwars將會親自傳遞獎盃到黃致列手中，之後2週黃致列的表現令各界關注。

Click Starwars排名於每週三公布，形象健康、陽光的黃致列近來活躍在各綜藝節目中，人氣飆升。1060302

(中央社)