北橫宜蘭明池段施工 交通管制

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公路總局表示，北橫公路台7線約73公里處（宜蘭明池段）因下邊坡不穩施工，今、明兩天白天實施交通管制，每整點放行10分鐘，請用路人配合。

公路總局第四區養護工程處說，北橫公路台7線約73公里處，因連日降雨造成路基下陷。為用路人行車安全，今、明兩天進行路基下邊坡打樁工程。

第四區養護工程處表示，由於當地路面不寬，施工期間每天上午8時至下午5時實施交通管制，每整點放行10分鐘，其他時間禁止通行，呼籲上山的民眾或遊客配合。1060302

(中央社)