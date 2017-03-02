國軍染毒 邱太三：8人複驗一級毒品反應
清泉崗國軍被驗出一級毒品海洛因的陽性反應，法務部長邱太三今天表示，初步有8人複驗結果是陽性反應，也說國軍若染毒，會依據毒品防制相關規定，依法處理。
媒體報導，空軍清泉崗基地被發現大量疑似二級毒品安非他命，但台中地檢署昨天發現，接受複檢的26名官士兵中，有8人卻呈現疑似一級毒品海洛因的陽性反應。
邱太三上午在立法院前受訪表示，台中地檢署已組成專案小組積極進行各項調查，初步有8人複驗結果是陽性反應，地檢署會積極傳訊相關人員，把毒品事件真相調查清楚。
被問有200多名官兵尚未接受檢驗，辦案速度是否加快？邱太三說，當然，國防部與法務部都希望加快速度，礙於鑑驗機關整體能量，會催促希望能夠快點。
對於發現軍中驗出一級毒品反應，邱太三說，會從尿液中進行鑑驗，一級或二級毒品鑑驗的項目、成分不同，這次算是比較謹慎，這幾年台灣毒品的趨勢，一級毒品的量逐漸減少，二級毒品微幅增加，三級毒品如K他命等反而比較多。
軍人若確認染毒會受到怎樣的處理？邱太三說，會根據毒品防制條例規定，依據所吸食的毒品屬於一級或二級會有不同裁判，一般先期都希望戒治、勒戒，勒戒成功初犯會從輕處理，如果累犯會有後續戒治措施。
邱太三說，現在沒有分國軍或一般人民，平時沒有所謂軍事審判，全部都歸一般司法審判。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。