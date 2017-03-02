國軍染毒 邱太三：8人複驗一級毒品反應

清泉崗國軍被驗出一級毒品海洛因的陽性反應，法務部長邱太三今天表示，初步有8人複驗結果是陽性反應，也說國軍若染毒，會依據毒品防制相關規定，依法處理。

媒體報導，空軍清泉崗基地被發現大量疑似二級毒品安非他命，但台中地檢署昨天發現，接受複檢的26名官士兵中，有8人卻呈現疑似一級毒品海洛因的陽性反應。

邱太三上午在立法院前受訪表示，台中地檢署已組成專案小組積極進行各項調查，初步有8人複驗結果是陽性反應，地檢署會積極傳訊相關人員，把毒品事件真相調查清楚。

被問有200多名官兵尚未接受檢驗，辦案速度是否加快？邱太三說，當然，國防部與法務部都希望加快速度，礙於鑑驗機關整體能量，會催促希望能夠快點。

對於發現軍中驗出一級毒品反應，邱太三說，會從尿液中進行鑑驗，一級或二級毒品鑑驗的項目、成分不同，這次算是比較謹慎，這幾年台灣毒品的趨勢，一級毒品的量逐漸減少，二級毒品微幅增加，三級毒品如K他命等反而比較多。

軍人若確認染毒會受到怎樣的處理？邱太三說，會根據毒品防制條例規定，依據所吸食的毒品屬於一級或二級會有不同裁判，一般先期都希望戒治、勒戒，勒戒成功初犯會從輕處理，如果累犯會有後續戒治措施。

邱太三說，現在沒有分國軍或一般人民，平時沒有所謂軍事審判，全部都歸一般司法審判。1060302

(中央社)