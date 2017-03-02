立委選區變更 107年5月底前送立院
中央選舉委員會今天表示，依規定，直轄市、縣市選出的立法委員名額分配及選舉區每10年檢討一次，以今年底戶籍統計人口數為準，民國107年5月31日前將選舉區變更案送到立法院。
中選會主任委員劉義周說，高雄市選出的立委可能會少1席，從9席減為8席，屏東縣也會少1席，從3席減為2席；台南市從5席增為6席、新竹縣從1席增為2席，「還沒有確定」、「大方向是這樣」。
立法院內政委員會上午邀劉義周列席報告業務概況，劉義周在口頭報告時表示，依公職人員選舉罷免法規定，直轄市、縣（市）選出的立委，名額分配及選舉區是以第7屆立委為準，從第7屆立委選區公告日（96年1月31日）起，每10年重新檢討1次。
他說，選罷法規定，中選會應在第9屆立委任期屆滿前2年2個月底，就是今年11月30日戶籍統計資料人口數為準，在107年5月31日前將選舉區變更案送到立法院同意，並在第9屆立委任期屆滿1年前，108年1月31日前發布選舉區變更公告。1060302
(中央社)
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