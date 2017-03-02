機捷開通 首班旅客：出國更方便了

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機場捷運今天正式營運，從台北A1站開往A21站環北站的普通車已經順利往返，搭乘人數不多，普遍反應都相當良好，也有人表示，以後出國更方便了。

機場捷運正式營運，為台灣交通史上重要的里程碑，首班從台北開出的直達車或普通車，均已經順利往返終點站，並且返航台北站。

相較於前幾天的人潮擁擠，正式通車的第一天人潮明顯少了非常多，機捷各車站也出現比較舒適的動線。

上午也有旅客選擇搭乘正式通車後的首班列車，從台北抵達桃園機場站，並搭乘預定的班機出國。不少旅客表示，「很舒適，以後出國靠這個就對了」。

也有旅客表示，這條捷運等了很久，希望未來能有更優質的服務與表現。1060302

(中央社)