南韓移民生活服務網站更新上線

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南韓女性家族部消息人士今天透露，提供跨國婚姻家庭資訊服務的網站danuri（www.liveinkorea.kr）更新上線。

南韓聯合新聞通訊社報導，該網站分為針對初來乍到的「結婚移民者」（外籍配偶）和即將入境結婚移民的外文版，以及針對「多文化家庭」（跨國婚姻）夫妻及子女的韓文版。

報導說，網站採用「自我調整（回應式）網頁設計」，可以在智慧手機、平板電腦上呈現出同樣的畫面品質，從雅虎、百度等海外網站也能搜尋到資訊。

女性家族部一位主管稱，2010年開通網站後提供13種語言的在韓生活必備資訊，今後將提供更便捷豐富的資訊。1060302

(中央社)