川普放軟獲好評 施政議程仍欠缺細節

美國總統川普語調溫和的國會演說今天獲正面評價，不過有關他目標遠大議程的細節和費用，仍有許多問題有待解答。

法新社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBS News/YouGov）民調顯示，收看川普演說的人當中，76%滿意川普表現。

華爾街股市也給予肯定，道瓊工業指數首次衝破2萬1000點。

這對70歲共和黨籍總統川普，以及紛擾不斷的白宮來說，是顯著且迫切需要的激勵。川普執政1個月的支持率創下歷來調查美國總統歷史低點。

向來很在乎形象和人氣的川普，今天早上意氣風發地推文向他2500萬名粉絲喊話，用大寫字母說「謝謝！」。

然而，民主黨人士對於川普語調改變能維持多久，仍抱持懷疑態度，

康乃狄克州民主黨籍聯邦眾議員拉森（John Larson）說：「這場演說沒有就職演說來得黑暗，他也嘗試溝通。」「不過魔鬼藏在細節裡。」

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）持同樣看法，他告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，「以川普來說，這場演說所代表的意義不大。」

「他的演說很民粹，目標都是支持他的勞工族群。但他的治理方式和他的作為都屬強硬右派，偏袒特殊利益勝過勞工階級。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060302

(中央社)