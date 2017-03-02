川普放軟獲好評 施政議程仍欠缺細節
美國總統川普語調溫和的國會演說今天獲正面評價，不過有關他目標遠大議程的細節和費用，仍有許多問題有待解答。
法新社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBS News/YouGov）民調顯示，收看川普演說的人當中，76%滿意川普表現。
華爾街股市也給予肯定，道瓊工業指數首次衝破2萬1000點。
這對70歲共和黨籍總統川普，以及紛擾不斷的白宮來說，是顯著且迫切需要的激勵。川普執政1個月的支持率創下歷來調查美國總統歷史低點。
向來很在乎形象和人氣的川普，今天早上意氣風發地推文向他2500萬名粉絲喊話，用大寫字母說「謝謝！」。
然而，民主黨人士對於川普語調改變能維持多久，仍抱持懷疑態度，
康乃狄克州民主黨籍聯邦眾議員拉森（John Larson）說：「這場演說沒有就職演說來得黑暗，他也嘗試溝通。」「不過魔鬼藏在細節裡。」
聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）持同樣看法，他告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，「以川普來說，這場演說所代表的意義不大。」
「他的演說很民粹，目標都是支持他的勞工族群。但他的治理方式和他的作為都屬強硬右派，偏袒特殊利益勝過勞工階級。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。