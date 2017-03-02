大二生當導演 執導教育部微電影

吳鳳科技大學二年級學生姚竣家，曾獲教育部微電影「最佳導演獎」，他參加教育部品德推廣計畫，執導微電影「夢醒時分」今天開鏡。

就讀吳鳳科技大學消防系二年級的姚竣家，也是消防系學會會長，他從小就夢想成為國際級導演，希望有朝一日能像名導演李安一樣，成為華人之光。

姚竣家曾參加過教育部大大小小的微電影徵選與競賽，更曾獲得「最佳導演獎」，最近參與教育部品德教育推廣與深耕學校微電影計畫，通過審核，今天在吳鳳科大校園開鏡。

校方表示，姚竣家開拍的微電影「夢醒時分」，主要是反映目前大學生的生活，進而表達大學生的殘酷面、負面思維，想透寫實、摻雜幽默、搞笑方式，讓更多人看見自己的缺點，進而激勵觀眾「內自省」。

姚竣家本身是雲林街頭藝人，在音樂界闖蕩多年，對於音樂有他的堅持，這次為了讓微電影更抓住觀眾的心，親自撰寫主題曲，鼓勵觀眾正面思考，以樂觀的態度面對一切。1060302

(中央社)