大二生當導演 執導教育部微電影
吳鳳科技大學二年級學生姚竣家，曾獲教育部微電影「最佳導演獎」，他參加教育部品德推廣計畫，執導微電影「夢醒時分」今天開鏡。
就讀吳鳳科技大學消防系二年級的姚竣家，也是消防系學會會長，他從小就夢想成為國際級導演，希望有朝一日能像名導演李安一樣，成為華人之光。
姚竣家曾參加過教育部大大小小的微電影徵選與競賽，更曾獲得「最佳導演獎」，最近參與教育部品德教育推廣與深耕學校微電影計畫，通過審核，今天在吳鳳科大校園開鏡。
校方表示，姚竣家開拍的微電影「夢醒時分」，主要是反映目前大學生的生活，進而表達大學生的殘酷面、負面思維，想透寫實、摻雜幽默、搞笑方式，讓更多人看見自己的缺點，進而激勵觀眾「內自省」。
姚竣家本身是雲林街頭藝人，在音樂界闖蕩多年，對於音樂有他的堅持，這次為了讓微電影更抓住觀眾的心，親自撰寫主題曲，鼓勵觀眾正面思考，以樂觀的態度面對一切。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。