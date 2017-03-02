世新大學簽一中承諾書 教長：已違法
媒體報導，世新大學與中國大陸學術單位交流時，簽署承諾書保證課程內容不涉及政治敏感活動。教育部長潘文忠表示，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。
根據「自由時報」報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。
教育部長潘文忠今天到立法院備詢，會前接受媒體採訪，指世新大學事前並未告知教育部，簽署承諾書的內容，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條第33-3條內容。
上述法規規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。
潘文忠表示，政府鼓勵兩岸學術單位交流，但必須基於「平等互惠」的原則。世新大學的案件，教育部深入瞭解後，再決定如何處理。
民主進步黨籍立委陳亭妃質詢時，也質疑這「一中承諾書」是否合法？潘文忠強調，按照媒體報導，確實已經違反相關規定，包含「內容」和「過程」都不適當，承諾書也非必要條件。
潘文忠也提及，教育部目前瞭解，世新大學是與大陸的江蘇師範大學、浙江理工大學、浙江傳媒大學3校交流時，簽署了爭議的承諾書。
陳亭妃擔心有其他學校也簽署過類似違反學術自由的承諾書，限縮教學的範圍，要求教育部全面清查。潘文忠當場承諾會處理。 1060302
(中央社)
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