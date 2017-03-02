婦吞8彈珠、彰化醫院又取出2年釘

44歲婦人吞彈珠到彰化醫院就診，腹部赫然還藏有長達2年的鐵釘。(鐘武達翻攝)

彰化醫院透過X光檢查出婦人腹部藏有鐵釘。(鐘武達翻攝)

1名疑有精神障礙的44歲婦女，日前因吞食小彈珠到衛福部彰化醫院就診，經檢查，腹部除了8顆彈珠外，赫然還有1根已斷成兩截的生鏽鐵釘，刺穿小腸，卡在腹腔內，而且已長達2年，卻沒引發腹膜炎等症狀，讓醫師直呼真是神奇。

彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，婦人就診時表示吞了多顆彈珠，經照射X光發現，小腸處有8顆約1公分直徑的圓球物，因評估應該可以透過肛門排出，暫時先住院觀察，不過，病人又說曾在2年前吞了鐵釘，一直沒有排出，經仔細觀看X光，在腹腔果然有不明顯的兩小段不明物體，經電腦斷層確認為外來物，且不在腸腔內。

陳詩典說，該名病患很快排出彈珠，再由外科主任余明昌進行鐵釘取出手術。余明昌指出，此時給予病患施行腹腔鏡手術，最後在病患的小腸外、腹腔內的網膜處，取出了兩小截、合約2公分長的生鏽鐵釘，研判卡在該處的時間確實很久了。

余明昌說，患者的肚子沒有傷疤，不是從肚子刺進，因此該根鐵釘應該是從嘴巴進入後，刺穿小腸後卡在腹腔內的網膜，但是，一般而言，若外來異物刺穿小腸，會造成腸液流出，肚子很痛，變成腹膜炎，若不馬上處理，還可能演變成敗血症，有生命危險，但該起個案，鐵釘刺穿小腸後，小腸卻自行癒合，沒引發後續的腹膜炎，而鐵釘就待在體內達2年，又不會疼痛，相當罕見。

余明昌表示，異物入肚最多的東西是大根的魚刺，卡在小腸或穿破小腸，患者通常很快就因疼痛就醫，醫師則以腹腔鏡手術取出，但他就是沒見過鐵釘卡2年的情況。

陳詩典說，吞進異物都有機會從肛門排出，即使是針狀也有可能；如果其位置在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處就直接以內視鏡取出，如果已經到了小腸，就只能等待排出，若觀察3天無法排出或產生腹痛，就考慮手術取出。

陳詩典強調，此個案的鐵釘卡在肚子內長達2年，實在是太危險，萬一鐵釘又被擠壓到其他器官，難保不會有生命危險，因此，不會消化的異物入口應該要馬上就醫，由醫師來評估後續處理方式。

(中時)