清泉崗疑染毒 馮世寬仍給空軍100分

空軍清泉崗基地發現疑似毒品，國防部長馮世寬今天仍給空軍100分表示，「100分部長應該帶出100分部隊」。吸毒不是軍中獨有問題，但會每年控制到最低程度。

空軍清泉崗基地疑涉毒，26名官兵尿液檢查複檢報告出爐，台灣台中地方法院檢察署昨天說，8人複驗不合格。

馮世寬上午在立法院外交及國防委員會專案報告「國軍反毒具體作為」前受訪表示，由專業角度看問題，就他所知，官兵吃了感冒藥後會有些不同反應，不是安非他命突然間升級到海洛因。

他說，以最大決心向立法委員報告，軍中除毒決心要以「零」為目標非常困難，但會採取很多步驟和提出具體數據，平常就有嚴密管制，希望全民放心，不影響軍心士氣和國家戰力。

外傳仍有250多人沒驗尿，馮世寬表示，有些人是休假、長期受訓或到部外見習，這些人都有精確統計，後續受訓完成、休假後會驗尿。

媒體詢問，現在給部隊或空軍幾分？曾自稱是100分部長的馮世寬說，「我想應該是100分，100分部長應該帶出100分部隊」。

媒體追問，是否相信官兵沒吸毒？馮世寬表示，他應該相信部屬，彼此要有信心。1060302

(中央社)