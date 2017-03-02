贈百億予妻 港地產大亨劉鑾雄提前「布局」

香港知名地產大亨、「大劉」劉鑾雄（圖中央）傳出因健康因素提前分產，圖為先前出席新世界集團創辦人鄭裕彤喪禮的畫面。（圖/中新社）

香港知名地產大亨、華人置業集團總裁劉鑾雄，突然於昨日港股收盤後，以其近期健康不佳為由，進行提前「布局」計畫，將名下所持有的公司股份分給妻子陳凱韻和長子劉鳴煒。其中劉鳴煒分得華人置產約24.97%股份，總價值約為56.58億港幣（約223.6億台幣）；現任妻子陳凱韻則分到113.55億港幣（約448.8億台幣）、5成的公司股份。

據大陸財新網報導，綽號「股壇狙擊手」的地產大亨劉鑾雄，旗下的華人置業集團昨日突然提前進行「布局」，將其握有75%的公司股份分給妻兒。長子劉鳴煒分得公司約25%股份，總價值高達56.58億港幣（約223.6億台幣）；而2016年結婚的第二任妻子陳凱韻，則以兩名未成年子女的托管人名義，分得共50%公司股份，總價值上看113.55億港幣（約448.8億台幣）。這位被稱為「大劉」的劉鑾雄，不僅家財萬貫，「兩女共事一夫」的情感生活，更屢屢成為香港媒體的關注焦點。

現年66歲的劉鑾雄，以吊扇廠起家，與胞弟、現任利福國際董事總經理劉鑾鴻，被香港並稱為「大細劉」，早年以在股市狙擊企業出道，透過多次對香港知名上市集團狙擊，賺入大筆資金，並成立入主在香港、澳門擁有多處房地產的華人置業集團至今。一向出手闊綽且情感豐富的他，不僅擁有3架私人飛機，更砸超過4千萬港幣（約1.58億台幣）拍下多張香港特殊車牌，其中最有名的就是「1 L0VE U」。感情生活中，不僅與名媛呂麗君過從甚密，更於去年與記者出身的「甘比」陳凱韻登記結婚，一度成為港媒的焦點。

(中時電子報)