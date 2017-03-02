馮世寬：撿到毒品的是連隊士官長

國防部長馮世寬今在立院備詢。(呂昭隆攝)

國防部長馮世寬說，清泉崗毒品案，第一個發現的是黃姓士官督導長，是當天早上七點多巡查時，地點是在營區內的忠二路路邊草皮。

馮世寬說，讓處有兩個監視器，有一個可以照的到，一個不行。馮世寬說，當天陸續有五個官兵檢到毒品，現已交檢方偵辦。

國民黨籍立委呂玉玲爆料，第一個發現的士官長，很可能就是扔毒品的，但馮世寬立即駁斥說，這位黃士官長與其王姓連長相處很好，兩人沒有內鬥的問題。但國防部會把情資提供給檢方。

馮世寬還特別強調，他今到立院備詢，檢方還特別交待不准說，要尊重檢方。

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(中時)