夢想當空姐 你知道空服員真正的工作內容嗎？

想當遨遊天際的空服員嗎?先了解這個工作到底在做甚麼。(示意圖/達志影像 shutterstock)

空服員是指受過專業訓練的機艙服務人員，除了為旅客提供賓至如歸的服務外，最重要的任務是維護客艙安全。當飛機發生緊急狀況時，空服員必須確保機上所有人員的安全，迅速並準確協助乘客逃生。

因此每家航空公司的空服員都要先接受三到六個月的職前訓練，包括航空基本知識、各種機型訓練、緊急逃生演練及機上服務等相關專業知識，另外，每年還必須參加年度複訓。

空服員的工作並不是只有在飛機上，而是從到公司報到的那一刻就已經開始執勤。在飛機上的工作內容，除了飛行前的安全檢查、餐飲服務等，若乘客有任何的突發狀況，空服員也必須緊急應變處理，所以空服員一定要有良好的臨場應變能力。

有人說空服員不只是服務員，同時還身兼了消防員、保母、警察和醫生，不同情況扮演不同角色，工作內容繁複，說得真是太好了！相信只有擁有健康身體和強壯心理的人，才有辦法勝任這份辛苦不為外人知的工作。

事實上，機門一旦關閉，空服員和乘客就只有彼此了，唯有空服員和乘客互相尊重與配合，才能成就每一趟愉快舒適的旅程。所以別再說空服員只是飛機上的高級服務生了，空服員不只有優雅迷人的外表，專業的工作技能與敬業的工作態度，更是值得大家尊敬的。

如果你正在準備空服員考試，你一定要知道：「安全永遠是第一！」（Safety is always number one prlority），面試官只要聽到這一句，就知道你是有備而來的（眼睛一亮）！（本文取自布克文化《空服員應考特訓班：跟著我一起當空姐，50堂空服員筆試、口試、成功錄取一次考上必勝全攻略！》）

(中時電子報)