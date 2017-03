夢想當空姐 你知道空服員真正的工作內容嗎？

想當遨遊天際的空服員嗎?先了解這個工作到底在做甚麼。(示意圖/達志影像 shutterstock)

空服員是指受過專業訓練的機艙服務人員,除了為旅客提供賓至如歸的服務外,最重要的任務是維護客艙安全。當飛機發生緊急狀況時,空服員必須確保機上所有人員的安全,迅速並準確協助乘客逃生。

因此每家航空公司的空服員都要先接受三到六個月的職前訓練,包括航空基本知識、各種機型訓練、緊急逃生演練及機上服務等相關專業知識,另外,每年還必須參加年度複訓。

空服員的工作並不是只有在飛機上,而是從到公司報到的那一刻就已經開始執勤。在飛機上的工作內容,除了飛行前的安全檢查、餐飲服務等,若乘客有任何的突發狀況,空服員也必須緊急應變處理,所以空服員一定要有良好的臨場應變能力。

有人說空服員不只是服務員,同時還身兼了消防員、保母、警察和醫生,不同情況扮演不同角色,工作內容繁複,說得真是太好了!相信只有擁有健康身體和強壯心理的人,才有辦法勝任這份辛苦不為外人知的工作。

事實上,機門一旦關閉,空服員和乘客就只有彼此了,唯有空服員和乘客互相尊重與配合,才能成就每一趟愉快舒適的旅程。所以別再說空服員只是飛機上的高級服務生了,空服員不只有優雅迷人的外表,專業的工作技能與敬業的工作態度,更是值得大家尊敬的。

如果你正在準備空服員考試,你一定要知道:「安全永遠是第一!」(Safety is always number one prlority),面試官只要聽到這一句,就知道你是有備而來的(眼睛一亮)!(本文取自布克文化《空服員應考特訓班:跟著我一起當空姐,50堂空服員筆試、口試、成功錄取一次考上必勝全攻略!》)

