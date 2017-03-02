夢想當空姐 你知道空服員真正的工作內容嗎？
空服員是指受過專業訓練的機艙服務人員，除了為旅客提供賓至如歸的服務外，最重要的任務是維護客艙安全。當飛機發生緊急狀況時，空服員必須確保機上所有人員的安全，迅速並準確協助乘客逃生。
因此每家航空公司的空服員都要先接受三到六個月的職前訓練，包括航空基本知識、各種機型訓練、緊急逃生演練及機上服務等相關專業知識，另外，每年還必須參加年度複訓。
空服員的工作並不是只有在飛機上，而是從到公司報到的那一刻就已經開始執勤。在飛機上的工作內容，除了飛行前的安全檢查、餐飲服務等，若乘客有任何的突發狀況，空服員也必須緊急應變處理，所以空服員一定要有良好的臨場應變能力。
有人說空服員不只是服務員，同時還身兼了消防員、保母、警察和醫生，不同情況扮演不同角色，工作內容繁複，說得真是太好了！相信只有擁有健康身體和強壯心理的人，才有辦法勝任這份辛苦不為外人知的工作。
事實上，機門一旦關閉，空服員和乘客就只有彼此了，唯有空服員和乘客互相尊重與配合，才能成就每一趟愉快舒適的旅程。所以別再說空服員只是飛機上的高級服務生了，空服員不只有優雅迷人的外表，專業的工作技能與敬業的工作態度，更是值得大家尊敬的。
如果你正在準備空服員考試，你一定要知道：「安全永遠是第一！」（Safety is always number one prlority），面試官只要聽到這一句，就知道你是有備而來的（眼睛一亮）！（本文取自布克文化《空服員應考特訓班：跟著我一起當空姐，50堂空服員筆試、口試、成功錄取一次考上必勝全攻略！》）
(中時電子報)
文章來源：空服員應考特訓班：跟著我一起當空姐
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