陸煤炭消費持續下降 提前4年達標

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中國大陸是世界上最大的煤炭消費國，但大陸官方數據顯示，大陸的煤炭消費量已連續3年下降，2016年的煤炭消費量年減4.7%，提前4年完成將煤炭消費比重降至62%的目標。

參考消息網指出，德國之聲電台網站1日報導，據中國大陸國家統計局數據，中國大陸煤炭產量和消費比重連續3年下降。

中國大陸國家統計局2月28日發布的2016年能源生產情況顯示，大陸的原煤產量持續下降。2016年原煤產量34.1億噸，年減9%，是2013年原煤產量達到39.7億噸後，連續第3年下降。

另外，根據中國大陸國家統計局發布的2016年國民經濟和社會發展統計公報，大陸2016年的煤炭消費量下降4.7%。這樣一來，大陸2016年煤炭消費量占能源消費總量的62%，比2015年減少2個百分點。

中國大陸國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心主任李俊峰表示，大陸原本設定2020年將煤炭消費比重降至62%，2016年就完成這項目標，整整提早4年達標。1060302

(中央社)