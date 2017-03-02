大學考招改革 教長提3原則

大學招聯會日前公布考招新方案，引發各界議論。教育部長潘文忠今天表示，法案要達到高中學習完整、適性多元選修、大學選才多元等3個原則，細節會再研商。

招聯會2月23日公布新考招方案，採「兩次分發」，預計用於110學年度。新方案中，新型學測（X）考5科，申請入學最多採計4科（5選4），再加上綜合學習表現（P）。

上述方案引發各方批評，全國教師工會總聯合會（全教總）就認為是「換湯不換藥」，逼學生所有科目全考。多位高中教師、校長也於2月發起「招聯會，請以台灣教育為重！」連署，要求新型學測考科減為3科，回歸107課綱精神。

教育部長潘文忠今天到立法院備詢，會前受訪表示，大學考招方案受到高度關注，各界關注焦點一致，必須要達成高中學習完整、適性多元選修、大學選才多元等原則。教育部會持續關注相關細節，「要更細膩來看。」

潘文忠說，招聯會推動相關改革，更重要的是讓培育人才有更宏觀的考招制度。目前還處於招聯會常會討論草案的階段，還沒提到大會，當然也還沒報到教育部核定。對於各界的關注，教育部會持續收集相關意見，在後續討論時反應給招聯會，教育部會非常審慎地，在核定前做細節的研商。1060302

(中央社)