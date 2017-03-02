羅根太血腥 陸刪15分鐘還標觀影提醒

新片「羅根」即將在中國大陸上映，由於部分片段過於暴力血腥，遭刪減15分鐘，還在售票平台標示小學生及學齡前兒童應在家長陪同下觀看，在未實行電影分級制的中國大陸成為首例。

武漢晚報今天報導，中國大陸文化產業首部法律「電影產業促進法」1日正式實施之際，「羅根」（Logan）被要求依法在線上、實體售票平台明確掛出觀影提醒，成了中國大陸首例。

「羅根」在中國大陸的發行商日前通知各大院線，根據「電影產業促進法」相關規定，「羅根」必須在線上、實體售票窗口的顯著位置標明「小學生及學齡前兒童應在家長陪同下觀看」。

「電影產業促進法」相關規定為：攝製電影的法人、其他組織應當將取得的電影公映許可證標識置於電影的片頭處；電影放映可能引起未成年人等觀眾身體或者心理不適的，應當予以提示。

這部「X戰警」（X-Men）角色金鋼狼個人電影最終章因含暴力、血腥內容在北美地區列為「R級」，規定17歲以下觀眾要有父母或成人陪同觀看。

「羅根」在中國大陸上映的版本長123分鐘，比海外少了15分鐘，已刪減部分過於暴力血腥的內容，因此觀影提醒對象為小學生及學齡前兒童，和北美相比年齡上更加放寬。

「羅根」被依法要求標註觀影提醒，在中國大陸影業掀起廣泛討論，此舉也被認為是變相實施外界呼籲多年的電影分級制度。

中國大陸導演米家山便直言，「這就是電影分級制！何須『猶抱琵琶半遮面』？」

但報導指出，「電影產業促進法」相關規定與北美等地強制執行的電影分級制度仍有所不同，主要在於前者規定沒有強制性，而在「鼓勵片方自覺」。這項規定如何執行，還有商討與改進空間。1060302

(中央社)