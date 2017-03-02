萬安40號演習 花東首登場
2017年東部地區萬安40號演習今天下午1時30分舉行，演習實施人車疏散及燈火管制，演習時間30分鐘，屆時所有民眾配合演習警報，人車遵守員警及民防人員引導疏散或就地避難。
太魯閣國家公園各景區及合歡山也不例外，一律嚴格實施，請民眾及遊客務必配合。
警方表示，空襲警報分兩種，警報開始時的「緊急警報」，一長音兩短音，長音15秒短音5秒，各音節間間隔5秒，連續3次，共115秒。警報解除時的「解除警報」，長音一次，共90秒。
請民眾在聽到演習警報發放後，在街道上的行人，請依員警引導立即實施疏散避難，車輛一律停靠路邊，在非幹道上行駛的車輛，立即向道路兩旁疏散停放，住家及公共場所人員請進入室內並緊閉門窗、熄滅燈火。
此外，演習時間內，花蓮火車站周邊道路，也將配合實施交通管制，屆時台鐵642次花蓮往台東莒光號，可能受到演習交通管制措施影響，警方也呼籲準備搭乘台鐵列車的旅客提早出門，避免受影響。1060302
(中央社)
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