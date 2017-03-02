白沙屯媽祖進香 北港萬人空巷

我要評比

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往返北港朝天宮進香12天長征，今天來到北港，比原先預定時間提早2小時，香客萬人空巷，將於明天凌晨1時15分進火後回鑾。

白沙屯媽祖進香獲得文化部指定為國家重要民俗的無形文化資產，徒步到雲林北港朝天宮進香已近200年歷史，全程來回400公里，路線飄忽不定，全依媽祖鑾轎指引而行，是其特色，每年吸引數萬隨行香客（香丁腳）。

雲林縣長李進勇、北港鎮長張勝智、雲林縣議會副議長蘇俊豪、朝天宮及地方各界，在北港警分局北辰派出所迎接白沙屯媽祖鑾轎駐駕。

拱天宮管理委員會指出，今年進香路程是近幾年最長的一次，考驗香丁腳的體力與耐力，因為適逢二二八連續假日，吸引比往年多3成以上人潮。

白沙屯媽祖鑾轎在上午9時多抵達北辰派出所，各界盛大迎接，鞭炮響徹雲霄，一波波香丁腳湧進；媽祖鑾轎短暫駐駕後起駕續行，預計明天凌晨1時15分在朝天宮進火，隨後起駕回鑾。1060302

(中央社)