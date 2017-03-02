沒建議解放軍處死台獨人士 劉樂妍：你們還有救

劉樂妍近期言論常引發網友隔空開戰。(圖/本報系資料照)

女星劉樂妍近年不僅將事業重心轉往中國，數次發表「親中言論」也引發網友熱議，對於日前表示大陸應該把台獨分子都抓起來，她也再度做出回應，表示「沒叫解放軍處死是覺得你們還有救」。

劉樂妍臉書全文。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍表示大陸擬定要給台灣人國民待遇，對象應該是「中國台灣省人民」，更嗆聲不屬於該身分的人沒資格獲得待遇，如果硬要取得本該接受譴責，未建議解放軍直接把「台獨入境大陸者」處死，是因為看在大家都同屬「台灣人」的份上，至於會建議大陸將入境台獨份子關起來，並且要求熟讀大陸史地，是因為認為「還有救」，一番言論再度引起網友熱議。

(中時電子報)