美前副總統拜登次子與嫂嫂墜入愛河

波伊生前與妻子海莉的合影。（圖/波伊推特）

美國前副總統拜登（Joe Biden）的長子波伊（Beau Biden）2015年5月因腦癌去世，留下妻子海莉（Hallie Biden）與兩個孩子，讓拜登家陷入深深的傷痛。不過，如今拜登已分居的次子韓特（Hunter Biden）卻證實，他與嫂嫂墜入了愛河。

「海莉和我幸運極了，在如此艱困的時刻，彼此能覓得愛與 支持。最愛我們的人一眼都看得出來，」韓特告訴《紐約郵報》（New York Post）「第6版」（Page Six）網，「能有一路走來，都始終支持我們的親友，我們是如此幸運。」

而拜登與妻子吉兒（Jill Biden）也祝福他們的戀情，他說︰「歷經這樣的傷痛後，韓特與海莉能在生活步入常軌時覓得彼此，我們都很幸運。他們擁有我和吉兒的衷心支持，我們為他們感到高興。」

(中時電子報)