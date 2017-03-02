印度洋成戰略重心 外媒：控制這裡就控制中國
印度洋扼守中東石油通往亞洲和歐洲的黃金水道，中國為確保原油大動脈安全，從巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、科克島等地建立海軍據點，被稱為「珍珠鏈戰略」。五角大廈前顧問卡普蘭指出，印度洋正成為世界戰略重心，誰控制了那裡誰就控制了歐亞，包括中國。
近年中國經濟快速成長，目前是僅次於美國的全球第二大石油消費國，且高度仰賴進口，80％經由印度洋運抵中國大陸。因此，為確保其石油航路安全，因應美國亞洲戰略日益增長的威脅，中國在印度洋沿岸，從巴基斯坦瓜達爾港(Gwadar)、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、柬埔寨、泰國和南海等地建立海軍據點。
不過《斯里蘭卡衛報》報導，美國認為「珍珠鏈戰略」中的珍珠毫無美感，它是一副試圖套住中國的絞索。
五角大廈始終瞄準中國「珍珠鏈戰略」，比如，美國迫使緬甸領導人對西方開放經濟，這威脅到中緬油氣合作；泰國是中國防禦戰略的另一關鍵，近年來一直是美國密集擾亂的目標；五角大樓正與越南密談，試圖重返當地基地，還把印度列為軍事同盟。
美國破壞「珍珠鏈」的收尾集中於南海。近幾年，華盛頓煽動各國爭取南海權益，持續向南海周圍安插軍事力量，以破壞中國利益。
(中時電子報)
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