WBC》明首場官辦熱身賽 中華隊派江少慶先發

江少慶預計明官辦熱身賽先發，對上韓職二軍警察廳。(林勝發攝)

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經典賽中華隊今首度在預賽場地高尺巨蛋練球，明將進行官辦熱身賽迎戰韓職二軍警察廳，總教練郭泰源指出，將由旅美投手江少慶先發，另外兩位旅日投手郭俊麟與陳冠宇預計也會上去投球調整狀況，而5日的第二場則由宋家豪先發。

江少慶投球受到球團限制，熱身賽與正式預賽，單局投球數都不可超過35球，另外投球限制則是3局或50球，日前面對日本社會人球隊，僅投1.1局失3分，表現平平，郭總評析，主要應該是好壞球差太多，明天先發主要還是看用球數，不過應該可以投個三局左右。

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投手教練黃欽智則回應，其實前場表現江少慶還算ok，因為他是滾地型投手，可能更需要守備幫忙，目前整體投手大概都調整差不多了，明天比完賽後可能首場對上以色列先發人選就會比較明朗。

明天除了江少慶外，兩位旅日投手陳冠宇與郭俊麟也都要相繼上陣，黃欽智回應，因為還在考慮首戰先發，第一場很重要一定要拿下。

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針對以色列戰力，黃欽智表示，他們揮棒很積極，加上又是第一場比賽，一定會拿出陣中最好的投手，努力奪下勝利。

(中時電子報)