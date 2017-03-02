NBA》17度獲單月最佳 帕波維奇續寫紀錄

看來馬刺總教練帕波維奇這次獲選單月最佳教練，恐怕還是不會在乎的。(美聯社資料照)

馬刺總教練帕波維奇續寫紀錄！NBA在2日公布上月最佳總教練，西區由帕波維奇拿下，東區則是熱火教頭史波斯查，這是帕波維奇生涯第17次獲選單月最佳教練，續居NBA史上最多，但他恐怕一點也不在乎，畢竟他可是帕總！

帕波維奇2月份帶領馬刺拿下8勝2敗佳績，別忘了他們大部分時間還缺少主力中鋒保羅蓋索助陣，帕總調度功力不在話下，他拿17次單月最佳教練的歷史紀錄，更遠遠超過並列第2的「禪師」菲爾傑克生、卡爾與萊里3人(12次)。

只是假如帕波維奇會在乎這種榮耀，那麼他就不像他了，上季當他拿到生涯第16次單月最佳教頭，他就曾回應過，「我想拿到單月最佳教練，最少應該送台車子吧，假如沒打算送我車，那我怎麼可能在乎這種紀錄。」

(中時電子報)