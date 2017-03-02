職訓找到穩定力量 重度憂鬱者變身刻紙達人

患有重度憂鬱症的品安，參加台北市勞動力重建運用處的職業訓練後在家不斷創作，今年過年7天擺攤賺進5萬元，他藉由刻紙找到人生穩定的力量，立志成為刻紙達人。（北市勞動局提供）

品安患有重度憂鬱症領有第一類身障手冊，長期失業在家，偶然在網路上看到傳統刻紙，參加台北市勞動力重建運用處的職業訓練後在家不斷創作，今年過年7天擺攤賺進5萬元，他藉由刻紙找到人生穩定的力量，立志成為刻紙達人。

品安目前和80多歲的媽媽2人相依為命，是政府列冊的中低收入戶，生活相當清苦，品安在國中時發現自己有憂鬱傾向，本來考上五專電機科，但因病情影響後來重考，勉強完成高中學業，大學一年級就輟學在家。

品安也不知道為什麼自己會無端的憂鬱和沮喪，做事情經常會想半途而廢，別人就說他沒有耐心，不思振作等，長期沒有人可以同理和理解，造成自己經常處於孤單和封閉的情境中，父母一直希望他可以找一份穩定的工作，他也嘗試在某大學做清潔，但是，就覺得悶悶不樂而且後來還受傷。

自從品安接觸到刻紙藝術，便有一種找到人生目標的感動，一股衝動想要成為這一門式微藝術的傳承人。

在苦無學習機會時，勞動力重建運用處開辦「３Ｃ產品包裝創意設計人才養成班」，從課程裡面學到皮雕及包模的刀工使用技巧，便一頭栽進了刻紙藝術的領域。

不過一年多的時間，已經得到「2016第1屆桃園市市長盃國際時尚造型競賽獲得創意行動彩繪組」冠軍，品安說，刻紙讓他找到一個人可以獨力完成，又有成就感的事，雖然這份工作要花非常多的時間收入又不穩定，但是他有一種使命感，想要傳承這一門即將凋零的傳統藝術。

品安知道藝術這一條路是永無止盡的無底深淵，每一張圖都不一樣，每個挑戰也不同，這給予他一種不斷重生的感覺。那是在失去很多能力後，忽然發現有一作事可以獨力完成，而且成果還是很美麗的作品。他給自己五年的時間，以後他要達到可以自行設計，做出屬於具有獨特風格的刻紙作品。

他說，非常感恩長期受到社會的照顧，也認為每個人有不同的路走，要鼓勵有和他一樣病史的障礙者，要找到一項自己可以完成的事，而且堅持下去，自己的人生畢竟是自己要走。

勞動力重建運用處目前有11個不同課程的職業訓練班，正陸續招生開課中，有興趣的身心障礙朋友，歡迎洽詢（02）23381600轉5506。

(中時)