馮世寬：義務役及軍事訓練役新兵涉毒較多

國防部長馮世寬(左)。(呂昭隆攝)

國防部長馮世寬今在立院做「國軍反毒具體作為」專案報告，報告書指出，國軍105年進行全軍做105萬餘人次的尿液篩檢，確定陽性反應為735人，確陽率為0.08%，尤以義務役、軍事訓練役入伍新兵尿篩確陽性比率最高；從103年到105年分別篩檢78萬、94萬和105萬餘人次，全軍確定陽性反應人數為649人、777人和735人（入營新兵分別為483人、537人和401人），確陽率也分別有0.08%、0.08%和0.07%。

報告指出，國防部從103年到105年的入營新兵分別篩檢23萬、30萬和34萬餘人次，確定陽性反應為483人、537人和401人，確陽率分別為0.2%、0.17%和0.11%。服役官兵從103年到105年的分別篩檢54萬、63萬和70萬餘人次，確定陽性反應為166人、240人和334人，確陽率分別為0.03%、0.03%和0.04%。

國防部指出，檢視歷年涉毒人員，以具毒品前科人員、入伍新訓人員及有事實足認有施用毒品嫌疑者為主，探究原因多為役前染有惡習，或受營外不當誘惑。

(中時)