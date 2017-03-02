強吻襲胸女部屬 前財政部處長黃麗鯤被起訴
前財政部秘書處處長黃麗鯤，被控在2015年在財政部裡對女職員摸乳、強吻又舔耳，女職員擔心黃麗鯤會利用職權修理她，等黃2015年9月退休後才提告；台北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴黃麗鯤。
67歲黃麗鯤曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長等要職；2015年退休後轉任台灣金融資產服務有限公司總經理。
據了解，被害女職員指控，2015年8月傍晚，同事陸續下班，她因工作還沒完成，仍在座位處理公務，黃麗鯤偷偷摸摸溜到她身後，出其不意彎身低頭，用雙手扳過她的臉，強吻她且伸舌舔耳。
她嚇了一跳，抵抗抽身大喊，黃才罷手離開，數分鐘後黃技重施，再次走到她身後，不顧她揮舞雙手格擋，硬是伸出鹹豬手對她襲胸。
女職員因過去曾遭黃口頭騷擾，為了自保，有準備蒐證器材藏在桌上擺設中，當天她察覺不妙，悄悄開啟鏡頭，黃強吻、襲胸的不堪行徑全都錄下來。
女職員擔心黃利用權勢修理她，儘管錄下畫面，仍不敢張揚；直至2015年9月黃麗鯤退休，女職員一直隱忍去年2月底才提告。
據了解，檢警約談黃時，他一開始否認犯案，直到檢警出具被害人蒐證影片才承認，卻宣稱跟她感情比較好，快退休了很捨不得，才會做出較為親密的動作。
(中時)
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