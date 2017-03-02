海豹隊遺孀白感動了 官員說葉門突襲無用

在葉門突襲行動喪生的海豹隊隊員遺孀Carryn Owens(中)。(美聯社)

美國多位官員表示一月底的葉門突襲，雖然一位菁英海豹隊隊員在行動中喪生，但截至目前為止，在該行動蒐集到的資料，並未含有任何可讓美軍採取更進一步行動的有用資訊。這和美國總統川普(Donald Trump)在昨天的國會演說中的說法相反。

根據美國有線電視衛星新聞台CNBC，川普昨天在國會中，對死於這起1月29日發生的突襲行動 的海報隊員歐文(William Ryan Owens)的遺孀Carryn Owens表示，歐文參與的突襲行動非常成功，獲得了大量重大情資，將使美國能在未來對抗敵人時獲取許多勝利。這番話讓Carryn相當激動，並留下感動的淚水。

但事實上NBC新聞網訪談了十位獲得該行動相關簡報，目前在美國政府不同部門擔任職位的官員後，所有人都表示目前該行動尚未獲得重大情資。雖然國防部證實，美軍從該行動的地點取得了筆電、硬碟和手機等，美聯社也報導，該行動也取得了一份三頁的資訊，內含恐怖組織蓋達(al-Qaeda)在阿拉伯半島的訓練技巧，以及攻擊目標的優先順序，但美國官員表示這些資訊無可讓美軍採取進一步行動的價值。

有些美國國防部官員也說，這些情資和美軍已知的差不多、或是重要性相當小。但也有美國官員說，這些情資包括數百個不同通訊應用程式的連絡資訊，表示可能和歐洲或美國有關。

這起葉門突襲是美國前總統歐巴馬(Barack Obama)的團隊策畫的，但該團隊認為太過危險，所以將最後是否出任務的決定權留給川普政府。在這起行動中喪生的著名葉門人士是Sheikh Abdel-Raouf al-Dhahab，在葉門被視為部落領導人但美國認定他是一名恐怖份子。美國官員認為他不是個很有價值的目標，但希望可以從他身上獲得其他目標的資訊。

NBC新聞網軍事分析師、退休美軍上校Jack Jacobs說，目前判定這起突襲行動到底獲得了甚麼情資太早了，軍方勢必會對這起行動進行縝密的調查，假以時日才能判定這起行動到底有多成功。

(中時電子報)