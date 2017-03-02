頒獎烏龍 2會計師不得參與奧斯卡工作

奧斯卡金像獎主辦單位今天表示，導致最佳影片獎誤頒給「樂來越愛你」、之後才宣布「月光下的藍色男孩」為真正得主的資誠公司2名會計師，未來將不會在奧斯卡頒獎典禮工作。

路透社報導，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）發言人表示，資誠公司（PwC）會計師庫利南（Brian Cullinan）與魯伊斯（Martha Ruiz）將不會再為奧斯卡計票製表，也不會在這場好萊塢最具聲望的頒獎典禮上，交出內有得獎人姓名的信封袋。

至於美國影藝學院是否將繼續和處理奧斯卡計票製表已83年的資誠公司合作，目前還沒有宣布。

典禮當天，發現出錯時，「樂來越愛你」卡司與製作團隊已經在台上發表得獎感言，接著才更正「月光下的藍色男孩」為真正贏家，讓好萊塢杜比劇院（Dolby Theater）全場來賓及世界各地電視前的觀眾震驚不已。資誠公司已宣布承擔全部責任。

這是對典禮流程向來一絲不苟的奧斯卡頒獎典禮首度出現如此大烏龍，搶走了得獎人的光采。

資誠公司表示，庫利南當時沒有把最佳影片獎信封袋交給頒獎人費唐娜薇（Faye Dunaway）和華倫比提（Warren Beatty），而是誤把最佳女主角獎的備用信封交給兩人。（譯者：中央社周莉芳）1060302

(中央社)