頒獎烏龍 2會計師不得參與奧斯卡工作
奧斯卡金像獎主辦單位今天表示，導致最佳影片獎誤頒給「樂來越愛你」、之後才宣布「月光下的藍色男孩」為真正得主的資誠公司2名會計師，未來將不會在奧斯卡頒獎典禮工作。
路透社報導，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）發言人表示，資誠公司（PwC）會計師庫利南（Brian Cullinan）與魯伊斯（Martha Ruiz）將不會再為奧斯卡計票製表，也不會在這場好萊塢最具聲望的頒獎典禮上，交出內有得獎人姓名的信封袋。
至於美國影藝學院是否將繼續和處理奧斯卡計票製表已83年的資誠公司合作，目前還沒有宣布。
典禮當天，發現出錯時，「樂來越愛你」卡司與製作團隊已經在台上發表得獎感言，接著才更正「月光下的藍色男孩」為真正贏家，讓好萊塢杜比劇院（Dolby Theater）全場來賓及世界各地電視前的觀眾震驚不已。資誠公司已宣布承擔全部責任。
這是對典禮流程向來一絲不苟的奧斯卡頒獎典禮首度出現如此大烏龍，搶走了得獎人的光采。
資誠公司表示，庫利南當時沒有把最佳影片獎信封袋交給頒獎人費唐娜薇（Faye Dunaway）和華倫比提（Warren Beatty），而是誤把最佳女主角獎的備用信封交給兩人。（譯者：中央社周莉芳）1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。