撿骨錢遺失老嫗求助 警熱心協助
一名70幾歲婦女到台東，準備請風水師幫胞弟撿骨；未料，錢包掉了，她擔心無法帶弟弟回故鄉，幸好警方迅速幫婦女找回錢包，讓她順利帶「弟弟」回家。
日前1名70幾歲婦女心急如焚走進台東縣警察局成功分局寧埔派出所，看到員警直說「怎麼辦！弟弟回不了家了」。副所長謝東文請她坐下來休息，請她慢慢說清楚。
婦女告訴謝東文，她從花蓮玉里到台東成功，要請風水師幫弟弟撿骨，帶弟弟的骨甕回玉里安置，沒想到包包遺失，裡面有新台幣2萬3000元，「對不起弟弟」，不知如何是好。
謝東文立即連絡花蓮縣警察局玉里分局，前往玉里公車站尋找，果然找到婦女的包包，將包包送到寧埔派出所，完成老婦帶弟弟回家的心願。
撿骨，又稱「撿金」、「洗骨」、「拾骨」等，是台灣閩客族群特有風俗，其意義是挖起骨頭以甕裝，背返故鄉祖墳安放，所以故有撿骨之習俗。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。