撿骨錢遺失老嫗求助 警熱心協助

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1名70幾歲婦女（前左）到台東，準備請風水師幫胞弟撿骨；未料，錢包掉了，她擔心無法帶弟弟回故鄉，幸好警方迅速幫婦女找回錢包，讓她順利帶「弟弟」回家。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年3月2日

一名70幾歲婦女到台東，準備請風水師幫胞弟撿骨；未料，錢包掉了，她擔心無法帶弟弟回故鄉，幸好警方迅速幫婦女找回錢包，讓她順利帶「弟弟」回家。

日前1名70幾歲婦女心急如焚走進台東縣警察局成功分局寧埔派出所，看到員警直說「怎麼辦！弟弟回不了家了」。副所長謝東文請她坐下來休息，請她慢慢說清楚。

婦女告訴謝東文，她從花蓮玉里到台東成功，要請風水師幫弟弟撿骨，帶弟弟的骨甕回玉里安置，沒想到包包遺失，裡面有新台幣2萬3000元，「對不起弟弟」，不知如何是好。

謝東文立即連絡花蓮縣警察局玉里分局，前往玉里公車站尋找，果然找到婦女的包包，將包包送到寧埔派出所，完成老婦帶弟弟回家的心願。

撿骨，又稱「撿金」、「洗骨」、「拾骨」等，是台灣閩客族群特有風俗，其意義是挖起骨頭以甕裝，背返故鄉祖墳安放，所以故有撿骨之習俗。1060302

(中央社)