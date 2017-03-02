沖之鳥水域捕魚 漁業署：台日已有默契

立法院經濟委員會今天安排農委會主委林聰賢進行業務報告，沖之鳥水域漁權持續受到關注。林聰賢重申，會持續跟日本協談爭取漁權。漁業署並說，到沖之鳥捕魚，台日間已有默契。

台日漁業委員會第6次會議1日起至3日在日本東京召開，將就2013年簽署的「台日漁業協議」適用海域、漁船作業規劃進行協商。不過這次例行會議談的是釣魚台周邊水域作業模式，並非沖之鳥水域漁權。

但是因為4-6月的鮪魚季即將到來，會前媒體聯訪，各界持續關注位處較南方的沖之鳥的漁權議題，因為今年1月發生過農委會漁業署請漁民避開到當地作業，引發漁民不滿事件。因此媒體詢問林聰賢，「漁民今年可以去沖之鳥周邊水域捕魚嗎？」

林聰賢指出，在海上作業的漁船、船長，以及農委會相關工作同仁都知道，目前農委會與日本協談所要努力達成的目標，跟漁民要的一樣，但農委會一定會請海巡署護漁行動到位，過去發生過的漁事糾紛的模糊爭議就會減少。

他並說，漁民捕魚要跟惡劣海象搏鬥，他們希望政府能當漁民的後盾，目前台日還在進行每年既定的台日漁業委員會會議中，農委會會持續為漁民爭取最好的籌碼，並透過各種管道努力爭取漁權保障，但是會議還在進行中，要再觀察。

農委會漁業署副署長黃鴻燕答覆民進黨籍立委黃偉哲質詢時則首度明確指出，沖之鳥水域的鮪魚季也是4到6月，雖然台日對於漁權還沒有達成協議，「但是（捕魚方式）大家（台日）有默契」，漁權協議部份則由外交部持續協商中。1060302

(中央社)