跨國粉絲票選 TWICE奪最佳女團獎
來自139個國家和地區粉絲的投票結果，第12屆Annual Soompi獎組委會今天發布，台灣正妹周子瑜所屬南韓女團TWICE奪得「最佳女團」，演員李敏鎬奪南韓「最佳男演員」榜首。
南韓「亞洲經濟」今天指出，具體來看，在「年度藝人獎」部分，男團EXO位居榜首，緊隨其後的是防彈少年團、TWICE。
尤其是，防彈少年團的專輯「Wings」以及歌曲「血汗淚」（Blood Sweat & Tears）分別摘得了「年度專輯獎」和「年度歌曲獎」。
報導指出，「最佳女團」由TWICE奪得，GOT7則獲得了「最佳編舞」、「最佳MV」和「最佳粉絲」3個獎項。
在韓劇部分，李敏鎬憑藉多部人氣電視劇，當之無愧位居年度男演員榜首位，成為韓流粉絲們最為喜愛的男演員。隨後依次為：李鐘碩、池昌旭等。
在「年度女演員」部分，曾主演KBS 2TV電視劇「太陽的後裔」的演員宋慧喬位居榜首。位居第2位的是頻頻演出中韓兩國電視劇的女團少女時代成員潤娥。
李敏鎬和全智賢憑藉「藍色大海的傳說」獲得「最佳情侶獎」。宋仲基則分別與宋慧喬和晉久獲得了「最佳吻戲獎」和「最佳兄弟情獎」。
據報導，Annual Soompi獎是由英語圈最大的韓流網站「Soompi」針對去年活躍在娛樂圈的韓流明星及其作品為對象，對音樂、電視劇等30多個部門進行為期2至3週的粉絲投票。本屆大獎共有來自139個國家和地區的粉絲進行投票。1060302
(中央社)
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