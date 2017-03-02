提升空氣品質 深圳公車計程車將電動化

我要評比

鄰近香港的中國大陸廣東省深圳市為提升空氣品質，規定市內公車在9月底前實現100%純電動化；到2020年，計程車也要全電動化。

深圳新聞網今天報導，深圳市發布了「深圳市大氣環境品質提升計畫（2017-2020年）」，將以細懸浮微粒（PM2.5）和臭氧汙染防治為重點，加強推廣新能源車輛。

據報導，計畫的具體措施包括：

2017年6月底前，依法禁止輕型柴油貨車和小型柴油客車新註冊登記及轉入。

除劃定的疏港、過境通道及高速道路外，異地牌照柴油車在一定時段內禁止進入深圳道路行駛。

全市公車特許經營企業新增、更新大型公共巴士必須使用純電動車輛，2017年9月底前實現100%公車純電動化。

新增、更新計程車全部使用純電動車輛，到2020年底，計程車純電動化率達到100%。1060302

(中央社)