妮可基嫚豁出去 視訊尪自慰

妮可基嫚在新劇中為了滿足變態丈夫性需求，必須視訊自慰。（圖／翻攝DailyStar）

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與瑞絲薇絲朋、雪琳伍德莉主演的HBO影集《美麗心計》有大尺度演出！三人飾演各有心事的媽媽，其中妮可基嫚雖有個帥哥老公，但劇中她超級犧牲，不僅大方露點，更有自慰戲碼，尺度超激。

妮可基嫚在新劇露點。（圖／翻攝DailyStar）

妮可基嫚與飾演「泰山」的亞歷山大斯卡加德在劇中飾演夫婦，兩人看似速配又美滿，但實際上亞歷山大在劇中是個有變態性需求的丈夫，妮可基嫚飾演的妻子不僅大尺度露點，甚至還要透過視訊自慰給老公看，犧牲相當大，儘管這已非妮可基嫚第一次在大銀幕露點，但不少劇迷還是相當期待，認為影后每每演出總能給人驚豔。

(中時電子報)