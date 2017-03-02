自稱曾為馬英九隨扈 海倫清桃緋聞男被官方打臉！

海倫清桃緋聞對象黃景裕自曝曾為前總統隨扈，卻遭中興警衛室與總統辦公室打臉。(中時資料照片)

海倫清桃昨天出席感恩慈善春酒，前夫戴奎發與緋聞對象黃景裕竟一先一後驚喜現身，所幸桃子僅稍微尷尬，隨即展現好EQ，一切互動良好，而曾被拍到跟海倫清桃騎重機出遊的黃景裕，還在受訪時自曝身分，表示曾擔任前總統馬英九的隨扈，之後受郭台銘啟發才離職自行創業，但卻遭到官方維安單位打臉，說她根本沒當過隨扈。

身材精實、臉蛋帥氣的黃景裕，此前曾2度被拍到約會海倫清桃，昨天他大方現身感恩慈善春酒，表示已幫無處可去的海倫清桃租屋並付清一年房租，但說自己不是富二代，而是白手起家、很努力在工作的人，25歲創業，投資紅酒、拉麵生意，雖有房有車，不過是「付二貸」，他也強調沒追求海倫清桃，跟她只是「很好的朋友」。

黃景裕更在受訪時透露，76年次的他，是在憲兵上士期間，擔任馬英九的隨扈，且長達5年之久，然據《中廣新聞》報導，在馬英九擔任總統的8年任期內，負責維護總統安全的「中興警衛室」澄清，當時沒有黃景裕這名隨扈，而總統辦公室則表示：「他只是交通警察」，直接打臉黃景裕。

(中時電子報)