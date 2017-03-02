高雄首家豪宅式藝術酒店 晶英國際行館7月開幕

御盟集團投資興建、位在高雄港都新灣區的晶英國際行館，將於７月正式開幕。（圖／晶英國際行館）

以豪宅式藝術酒店為定位的方晶英國際行館，基本房型從１７坪起跳。（圖／晶英國際行館）

晶英國際行館的貴賓廊裝潢低調奢華，擁有海灣景致。（圖／晶英國際行館）

晶英國際行館內將有全球第一個摘星鐵板燒餐飲集團UKAI集團，在此開設海外旗艦店。（圖／姚舜攝）

ＵＫＡＩ鐵板燒由日本鐵板料理理職人作出的菜式，極具藝術性。（圖／姚舜攝）

全球第一個摘星的ＵＫＡＩ鐵板燒，食材用料高檔頂級、珍稀罕有，傳遞非凡味覺體驗。（圖／姚舜攝）

由南台著名御盟集團投資興建，並委由晶華麗晶國際酒店集團經營管理的「晶英國際行館」，確定將於今年7月正式開幕迎客，這是南台灣第一家「豪宅式藝術酒店」，也是繼香格里拉台北遠東國際大飯店之後，國內第二個引進日本米其林星級餐廳，在館內開設高檔「UKAI TEI Kaohsiung」鐵板燒餐廳的高級觀光飯店。

同時，館內客房、餐廳，以及公共空間皆充斥藝術品與藝術裝置的晶英國際行館，亦號稱為高雄客房平均造價最高的飯店。飯店開業後，年均房價將挑戰破萬元目標，較台北信義區的W飯店與寒舍艾美酒店的年均房價還高，故引起市場高度注目。

晶英國際行館位於高雄市中山二路與林森四路交叉口，位於亞洲新灣區最繁華的商業中心點，大遠百、新光三越、太平洋SOGO近在咫尺，臨近全球最知名的高雄市立圖書總館、高雄展覽館、全台灣第一條輕軌、以及第一輛雙層觀光巴士的交通路線以及捷運紅線R8三多商圈站，皆與飯店緊臨而行、高雄國際小港機場只要五個捷運站、左營高鐵只需八個捷運站的時間。

御盟集團是台灣唯一曾同時獲得「全球卓越建設銀牌獎」、「美國國際照明設計優秀獎」等雙重國際建設大獎肯定之企業，對於建築與室內設計品味有「絕對的堅持」。正式跨足觀產業打造的晶英國際行館，係從豪宅角度出發設計，強調精品藝術、全方位的低調奢華，每一項軟硬體設計與服務都是從健康、安全、貼心、隱私為出發點，為旅客提供五感放鬆的飯店之旅，盡享身心弛放的悠閒感，打造獨特非凡且令人記憶深刻的旅宿享受。

晶英國際行館擁有147間的客房、坪數自17坪起跳，房客的專屬設施包括一整層坐擁海灣景致的28樓貴賓廊，以及位於15樓、可以飽覽都會天際線的露天泳池與設備齊全的健身中心。

御盟集團董事長邵永添自己很喜歡收藏藝術品，故對晶英國際行館的裝置藝術也有獨到的見解，此次御盟特別與德國柏林的新媒體動力藝術設計團隊ART+COM團隊合作、在德國慕尼黑BMW博物館以及新加坡樟宜機場之後，於晶英國際行館大廳建構了4D浮空動力藝術裝置(KINETIC SCULPTURE)，這是全球飯店業首見的創舉，勢必會成為迎賓亮點。

透過晶華麗晶酒店集團引介，晶英國際行館的餐廳樓高2層，並將由全球第一個米其林摘星鐵板燒─日本的UKAI集團進駐服務，開設的「UKAI TEI Kaohsiung」餐廳則提供鐵板燒以及牛排屋兩種業態服務，菜色以頂級牛肉、產地直送豐富海鮮為主軸，是日本UKAI集團全系列餐廳的旗艦店。

為了讓UKAI集團最為人所稱道的精緻廚藝在晶英國際行館內原汁原味的完美呈現，台灣廚藝團隊已經出發前往日本受訓，餐廳開幕後的前半年，日本UKAI集團總料理長將親自駐店於餐廳現場，同時也將有五位日籍主廚常駐於晶英國際行館餐廳，而晶英國際行館的主廚團隊與服務團隊也將前往日本餐廳進行實地特訓，以期與國際同步、提供品質無懈可擊的餐飲服務。

(工商)