收賄說惹議 邱太三：已發函張靜提事證
法務部長邱太三今天表示，已經發函請司法國是會議委員、律師張靜提供相關事證資料，至於張靜是否適任司改會委員，則由司法改革籌備委員會決定。
司改國是會議委員律師張靜投書指「有5至10％的法官或檢察官會收錢」，引發司法院、法務部、法官協會、檢察官協會抗議。張靜昨天開記者會向90％至95％不收錢、盡忠職守、清廉自持的司法官道歉。
邱太三上午在立法院前受訪表示，有關張靜的發言，已經發函請求他能夠提供相關事證資料，因為根據律師倫理規範第20條規定，律師有義務協助法院維護司法尊嚴，實踐司法正義；同法第24條也規定，律師知道有貪污情事，應該提供事證給司法機關調查。
張靜是否不適任司改國是會議委員？邱太三說，這要由司法改革籌備委員會議決定，委員遴聘由籌備委員會做最後決定。1060302
(中央社)
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